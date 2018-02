CITGO Aruba ta slow down proyecto di rehabilitacion di e refineria na San Nicolas

Compania ta spera di resumi cu e proyecto den futuro cercano

CITGO Aruba, un grupo di compania cu ta opera bou di PDV Holding Inc., mester slow down su projecto planea di rehabilitacion di e refineria na San Nicolas pasobra e sancionnan di gobierno Mericano pa cu e shareholder Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) no ta permiti financiamento adicional pa e proyecto.

“CITGO a cuminsa e projecto di rehabilitacion di e refineria di San Nicolas cu un vision y compromiso firme pa traha cu gobierno di Aruba pa crea trabou pa e economía local, hisa actividad economico y contribui na seguridad den area di energia den e region”, asina Jim Cristman, Vicepresidente di Refinacion pa CITGO a bisa. “Maske ta cu duele nos mester slow down e projecto pa e proximo tempo,nos ta trahando duro riba un solucion y ta spera di por resumi cu full e proyecto den futuro cercano.”

Den colaboracion cu gobierno di Aruba y Refineria di Aruba N.V. (RdA), CITGO Aruba ta trahando desde 2016 pa habri e refineria di 209.000 bari pa dia (BPD) cu ta for di produccion desde 2012. A pesar di e anuncio di awe, ya e projecto aki a resulta den construccion di un man camp pa 1.200 trahador y a emplea mas di 600 trahador.

“Nos ta orguyoso di e progreso cu nos a logra caba y ta desapunta cu nos mester slow down e trabou”, Cristman a sigui bisando. Gobierno di Aruba y RdA a traha den bon cooperacion cu nos den e esfuerzo aki”.

Tocante CITGO Aruba

CITGO Aruba Refining N.V. (CAR) ta un compañia Arubiano cu ta forma parti di un grupo di compañia operando bou di PDV Holding Inc., doño indirecto di CITGO Petroleum Corporation y subsidiario di Petróleos de Venezuela, S.A., e compañia nacional di petroleo di e República Bolivariana di Venezuela. CAR ta e operador di e refineria di Aruba, situa na San Nicolas, Aruba cu ta propiedad di Refineria di Aruba N.V. (RdA), un entidad di cual Gobierno di Aruba ta propietario absoluto.

Comments

comments