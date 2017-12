Cinco sintoma no comun di diabetes

Diabetes ta un malesa cu ta presenta su mes ora cu e nivel di glucose den sanger ta daña den algun caso, e bisa, riñon y nervionan. No tur hende cu a wordo diagnostica cu diabetes ta presenta e sintomanan habitual manera sed, pia y man ta verdoof, perdida di peson inexplicabel y e necesidad di bay baño cada rato.

Siguientemente nos ta presenta algun sintoma poco conoci di diabetes. Si bo ta sinti cu varios di esakinan ta pasa cubo, pone atencion y bay dokter pa haci un check up.

Iritacion di cuero

Un di e sintomanan aki cu ta poco conoci di diabetes ta bin ora cu e glucose den sanger ta ariba di e balornan saludabel y e cuero ta reseca y ta ocasiona comezon (itching). Bo por sinti comezon den bo mannan, bo brazanan, bo pianan. P’esey si bo cuero ta irita of bo ta sinti cu e grawatam bo mester analisa si esaki por ta causa pa e clima. Si no ta e caso, percura pa haci un examen di glucose den sanger. Diabetes ta afecta e circulacion sanguineo y bo partinan intimo ta esunnan cu por wordo afecta pa iritacion den bo cuero.

2. Casca of cuero di cabes seco

Hopi hende no por imagina cu saki por ta un sintoma di diabetes. Ora cu e nivel di sucu den sanger ta halto, bo curpa ta busca manera di elimina esaki a traves di orina, cual ta usual. No obstante, tin biaha, e eliminacion di likido dimas den zonanan di bo curpa ta wordo afecta pa deshidratacion. Esaki ta crea casca den bo cuero di cabes y por resulta un poco incomodo of iritante. E ta ocasiona tambe dermatitis seborreica, miho conoci como caspa. Door cu e cuero ta e organo mas grandi di e curpa, esaki por extende su mes pa full e cuero di cabes.

Ademas, e estado inflamatorio di e area ta brinda condicionnan faborabel pa e aumento di hong Pityrosporum, cu ta causa caspa. Ora cu e microorganisamo ta uza e vet di bo cuero di cabes como alimento, e tin chens di plama rapidamente den poco dia, manifestando su mes cu scamanan blanco chikito.

3. Roncamento

E sintoma aki kisas por sorprende bo un poco. Debi cu e problema di roncamento ta relaciona cu problemanan respiratorio ora di drumi por hisa e nivelnan di sucu den sanger. E condicion aki ta conoci como sleep apnea. Kisas e por zona fastioso, pero ta miho preveni e sintoma aki door cu ora di drumi por por libera hormoonnan di stress cu ta hisa e nivel di sucu den sanger. Ta di sumo importancia di haya tratamento y preveni e tipo di diabetes aki.

Roncamento ta relaciona cu un gran cantidad di malesnana cu hopi hende ta pensa cu no ta relaciona cu diabetes. Sin embargo, e ta un factor predominante pa e desaroyo di diabetes, pues e ta wordo provoca pa pausanan den respiracion debi cu e musculonan ta relaha cu ta stretch e canalnan respiratorio.

Ora cu e roncamento presenta e ta haci e entrada di oxigeno den e pulmonnan.

4. Problema cu oido

Bo tabata sa cu e perdida di audicion por ta un sintoma di diabetes? Si bo ripara cu cada biaha bo mester hisa e volumen di television mas pa bo por scucha of bo mester pidi un persona pa ripiti pabo loke el a bisabo, bay un dokter. Varios estudio a demostra cu e perdida di oido ta un forma di diabetes. Personana cu nivel sucu den sanger halto, ta haya un forma di lesion auditivo cu personanan cu nivel di glucose saludabel.

5.Cambio den vision

Diabetes ta produci cambionan den e fluido di bo curpay esaki ta afecta bo bista. Esaki ta un sintoma hopi comun. Sa pasa cu algun pashent cu a wordo diagnostica cu diabetes, por cuminsa wak miho.

Diripiente bo ta stop di uza bril ya cu bo por wak bon sin nan. Pero e mehoria aki no ta permanente. Unabes e nivelnan di glucose stabilisa, e pashent lo mester bolbe haci uzo di bril. Pero no tin mester di alarma, esaki no ta un retinopatia diabetico. Retinopatia diabetico ta haci cu e adernan tras di bo wowo ta blokia. Den e etapa trempan di diabetes e bista no tin capacidad di focus bon ya cu e nivelnan di glucose de sanger ta hatlo.

E sintomanan aki tin biaha bo no ta worry cun’e. Pero si bo ta ripara algun di e cambionan aki, hunto cu algun di e sintomanan comun, acudi na un specialista pa e dunabo un diagnostico y tratamento adecua.