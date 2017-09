Cinco remedi natural contra barica hincha

Ta probable cu algun biaha bo a sinti bo mes cu un barica demasiado hincha, asina hopi cu parce cu bo tabata tin un barica di un muhe na estado. Tambe bo ta kere cu bo a gorda pasobra e carsonnan cu tanto bo gusta, ya nan no ta sirbi y bo a puntra bo mes kico bo a come dimas pa aumenta di size asina rapidamente.

Ta berdad pa tin e barica hincha, no ta e plato di bon gusto pa ningun hende y aunke bo ta den gym dia aden, dia afo, lo bo sigui tin’e asina. Por ta solamente bo mester yega na e rais di e problema, dicon bo tin e barica asina y con bo por solucion’e. Solucionnan cu den hopi occasion, ta disponibel danki na remedinan natural.

E hinchamento di e barica por ta e causa di stress, di nerviosismo, cu si bo ta muhe bo regla lo bay ta bahando y sa ta normal. Afortunadamente, ta existi algun remedi natural pa por evita e barica hincha. Aunke por supuesto, semper bo mester acudi na bo dokter prome cu purba cualkier di e consehonan aki.

Remedinan natural pa evita e barica hincha



1.Thee di menta

Si bo stoma semper tin gas, purba di bebe thee di menta. E ta relahante, ademas e ta hole y smaak hopi bon. Si bo no gusta menta, bo por opta pa tuma menta den capsula. E lo yudabo baha e barica hincha.

2.Carbon activa

E no ta algo cu bo por uza tur dia of durante periodonan largo di tempo, pero si bo tin un evento importante ora di acudi manera un casamento, por ehempel y bo no kier tin e barica hincha pa e ora ey, bo por uza e carbon activa. E ta genial pa suavisa baricanan di gas. No alarma bo mes pa e proximo biaha cu despues cu bo a tuma carbon, bo sushi sali color preto.

3.Bay na rudia

E cultura Chines ta depende den gran medida di acupuntura. Bisando esaki, e Chinesnan hopi biaha ta anima nan mes na hinca rudia ora nan ta sinti nan mes hincha. E rason di esaki ta pasobra tin liƱanan di energia cu ta apoya nos sistema digestivo a lo largo di nos weso di lomba. Semper y cuando bo ta sinti bo mes capas di hinca rudia, bo por purba haci’e pa alivia e hinchamento cu bo ta sinti den bo barica.

4.Massage bo barica

Movimientonan muscular di e barica ta impulsa cuminda atrabes di e stoma pa digeri y despues pa e por saca e resto atrabes di e excrementonan.

Bo por yuda bo musculonan acelera e digestion y saca e gasnan cu a keda atrapa mediante un massage den direccion di holoshi. Uza e palma di bo man y haci movimientonan suave den circulo pa asina bo barica expulsa e gasnan di manera natural.

5.Tuma probiotico

Probiotico ta den nos organismo naturalmente, pero consumi mas di esey den e alimentonan ta yuda nos mantene nos mes saludabel, vooral den e sistema digestivo. E bon bacteria aki realmente ta yuda nos sinti nos mes miho. Come alimentonan cu tin probiotico por aporta alivio na bo barica. Un forma di tum’e ta come yoghurt.

Si nunca antes bo a come probiotico, bo por cuminsa na haci’e. Tin hopi hende cu ta haya alivio den nan, pero tambe tin un porcentahe chikito di personanan cu na luga di alivia e gasnan e ta provocanan, hasta, nan ta sinti nan mes mas hincha, prome cu nan a come esakinan. Ta pesey ta importante pa purba e probioticonan un dia cu bo por ta na cas y si bo ta sinti bo mes malo, busca otro remedi cu ta mas adecuado p’abo.

Si tur e remedinan aki faya, tambe bo por haci ehercicio, consumi ginger of aleha di tur alimentonan cu ta halto den vet. Bo barica lo gradicibo.

