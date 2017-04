Cinco morto despues cu avioneta a cay na Portugal

TIRES, Portugal – Dialuna, un avioneta a cay den vecindario di un supermarket na Tires, cerca di Lisboa, Portugal. Tur cuater pasahero den e avioneta y un persona riba tera, a perde nan bida.

Abordo tabata tin tres Frances y un Suiso. Abao, segun medionan Portugues, un chauffeur di truck a perde su bida. El a fayece despues cu e avioneta a dal den e truck ora el a bin abao, y despues a cende na candela.

E avioneta a baha riba e parkinglot banda di e supermaket di Lidl. Varios unidad di bombero y rescatistanan tabata t’ey presente na e luga di e incidente.

Cascais

E avioneta a cay poco despues cu el a lanta for di e aeropuerto chikito di Tires, cerca di e beach di Cascais, mas of menos un 20 kilometer west di Lisboa. E avioneta principalmente sa wordo uza como priva, segun servicionan di ayudo, tabata na caminda pa Marseille na Francia.

E motibo di e accidente ainda no tabata cla. E presidente Portugues, Marcelo Rebelo de Sousa a presenta na e luga di e siniestro.

