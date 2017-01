Cinco morto den tiroteo den Aeropuerto di Fort Lauderdale

Diabierna merdia, algo prome cu 1 or, ora local a tuma luga un tiroteo den e terminal nr. 2 di e Aeropuerto. Asina autoridadnan local a informa.

Cinco persona a perde nan bida, y ocho persona a resulta herida. Cientos di persona tabata para pafo di e terminal, na momento cu patruya y ambulancenan tabata bay pa duna asistencia na e sitio di e sucedido.

Un di e prome informenan riba e sucedido a bin di e ex Secretario di Prensa di Cas Blanco, Ari Fleischer. Den un tweet, e la comenta: ” Mi ta na e Aeropuerto di Ft. Lauderdale caminda un tiroteo a tuma luga. Tur hende ta na careda.” Segun testigonan, e atacante tabata un homber hoben y delega, bisti cu un tshirt di Star Wars. E no a bisa nada ni prome ni durante e tiroteo. Senador pa e estado di Florida, Bill Nelson a identifica e atacante como Esteban Santiago Ruiz, di 26 aña.

E atacante a wordo aresta casi dos ora despues di cu e atake a cuminsa. E tiroteo a ocasiona un caos den e terminal, caminda hendenan a cuminsa core den tur direccion pa asina evita di wordo tira mata.

Autoridadnan Federal di Aviacion a emiti un orden di prohibicion pa tur vuelo, tanto esunnan drentando como esunnan cu mester a sigui nan biahe.

Presidente electo Donald Trump a manda un tweet bisando cu e ta bezig ta monitor e situacion teribel na Florida y cu el a papia cu e gobernador di Florida.

Fort Lauderdale ta un hub turistico importante pa e area di Miami y cu riba un dia normal ta ricibi un averahe di entre 80 pa 100 mil pasahero pa dia.

Miami International Airport a anuncia cu nan a tuma medidanan extra di siguridad, como extra precaucion.