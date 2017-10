Cinco herido den dos atake cualifica di terorista na Canada

EDMONTON, Canada – Polis Canades ta investigando como “actonan di terorismo” na dos suceso cu a tuma luga den e ciudad di Edmonton (capital di e estado di Alberta, den e parti west di e pais) y cu a provoca herida na por lo menos cinco persona.

E prome di nan tabata un atake perpetra anochi contra di un polis pa un persona den cual van nan a haya posteriormente un bandera di Estado Islamico.

Segun polis di Edmonton a informa, e incidente a tuma luga pa 8’or y 15 di anochi ora local, ora cu un agente cu tabata controla un partido di futbol, a wordo gedal pa un auto riba gran velocidad.

E conductor, a baha despues for di e vehiculo y a ataca e polis cu un arma blanco, prome cu el a core huy. E polis agredi no a presenta sin embargo heridanan cu tabata pone su bida na peliger.

Segun polis, den e van nan a bin haya un bandera di e grupo terorista Estado Islamico.

Polis di Edmonton tambe ta investiga como acto terorista, e dalmento di cuater persona door di un van cu polis a para den un control, den un incidente cu a tuma luga poco prome cu mey anochi.

“E van a sali for di e luga rapidamente y a wordo persigui door di algun bario di e ciudad,” polis a bisa.

Segun polis, e van a “purba deliberadamente dal e peatonnan” y a herida cuater, di cual no ta conoce ainda kico ta nan estado.

E conductor, cu segun e prome informacionnan policial, a actua su so, a wordo deteni posteriormente.

