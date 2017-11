Cinco cos cu bo mester corda si bo ta bebe pildo contra depresion

Tin hopi tipo di malesa cu ta rekeri atencion permanente.

Den e casonan aki e tratamentonan ta manera un matrimonio, te cu morto separa boso.

Esun cu ta pasando den un situacion grave y ta enfrenta depresion como problema medico constante, mester asumi pildonan anti depresivo como parti di su vida.

Depresion no ta un malesa den un prome momento, pero e por evoluciona si e no wordo controla.

Niun hende cu ta bebe remedi pa un malesa fisico, no ta wordo husga. Awel, pakico husga un persona pa haci mescos pero pa un malesa mental?

E diagnostico di depresion por ta mes dificil como su tratamento.

Esaki ta loke bo mester tene cuenta cun’e si bo ta bebiendo of bo ta pensa di tuma pildo anti depresivo.

1. Antidepresivo no ta un cura

Ta calcula cu depresion ta un mescla cu efectonan negativo di causanan genetico, ambiental y psicologico. E mesun malesa ta dunabo un profundo sentimento di tristesa, desesperansa y pesimismo.

E medicamento cu ta combati depresion ta e antidepresivo, cu ta afecta un gran cantidad di substancianan kimico den e celebro cu ta wordo yama neurotransmisor.

E substancianan aki ta participa den e regulacion di nos estado di animo. Sin embargo, bo no mester wordo gaña. Aunke e medicamentonan aki ta yuda nos sinti bon, te na e punto di salba bida ora di mehora e forma di cu un persona ta sinti, e antidepresvio no tur ora ta nifica e final di e dianan malo, tampoco nan ta un pildo di felicidad.

Nan ta simplemente yudabo despeha e mente y ta permiti di tin un vision mas cla di e cosnan.

2. E efectonan secundario por bay di inofensivo te hopi dañino

E antidepresivonan ta remedi cu tin efectonan secundario manera cualkier otro.

Den e caso aki, e por resulta den un aumento di peso, insomnio, nausea of diaree, pa nombra solamente algun. E por resulta di desagradabel y pa esey ta importante pa un dokter receta e remedinan.

Tambe por pasa cu antidepresivo ta produci dolor di cabes of un sensacion di nerviosismo. Generalmente e sintomanan aki ta disparece den e prome simannan.

3. Generalmente, prome cu haya e dosis corecto por tin errorna cu ta wordo cometi

Algun persona a nota cu antidepreseivo ta produci nachtmerrie y ta wak esaki como algo normal y no ta asina. Incluso, e anochi malo ey riba cama ta un di e efectonan secundario cu tur hende kier evita.

Otro remedinan por provoca hartklop, pero djis pasobra un antidepresivo ta haci esey, no kiermen cu tur ta asina. Ta bale la pena pa purba otro si na comienso nos no haya e resultadonan desea. Aunke ta zona mahos, e ta un wega di suerte: nunca bo no sa con bo ta bay reacciona na e siguiente antidepresivo.

4. Haci yoga y meditacion enbes di antidepresivo

Si, yoga y meditacion ta opcionnan hopi adecua pa mantene bo paz interior. Nan ta un bon forma di estilo di vida asina ta cu e no ta un mal idea di trece esaki den practica. Pero esey no kiermen cu antidepresivo y terapia no ta yuda.

Loke por haci ta, na luga di cambia uno pa e otro, ta di traha cu tur como un tool complementario. Corda, cu nunca, pa ningun motibo bo mester laga e antidepresivo, asina no mas.

Si bo a dicidi di no sigui bebenan, avisa bo dokter pa e dunabo e recomendacionnan corespondiente. Algun di e remedinan aki mester wordo laga den forma gradual, pa e kimico di celebro no wordo afecta di manera repentino.

5. Nos no sa con nan ta funciona, pero nan ta funciona

Ta existi e teoria di cu depresion ta wordo causa pa un desekilibrio di e serotonina, cu ta un neurotransmisor di e celebro. Pildonan por wordo bebi pero bou di un efecto real. Al contrario, nan ta funciona hopi bon. Pero nan mester wordo tuma solamente bou di prescripcion medico.

E unico cu por receta remedi anti depresivo ta un psikiatra of un psicologo.