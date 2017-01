Cinco cacho muriendo di hamber y sed na Bubali sin cu polis ta tuma accion

Pa algun siman caba algun persona cu ta pasando banda di un cas na Bubali, a nota cu tin 5 cacho den un forma no mucho bon a dicidi di yama polis 3 biaha caba. Pero te cu awe ningun accion a tuma luga.

Warda di polis Shaba ta bon na altura di e caso aki. E adres di cas ta Bubali 16 A caminda cu tin 5 cacho muriendo di homber y sed den un cura di cas.

Bisiñanan y personanan cu ta biba den vecindario ta purba yuda e pober animalnan aki, pero mucho no por wordo haci pa motibo cu e cura ta full cera y no tin hende na cas.

Ta di spera cu accion ser tuma lo mas pronto posibel pa cu e caso lamentabel aki. Alabes e hendenan di bario ta puntra si tin un ley di cacho y si ta polis mester tuma accion, cual ta e motibo pa, despues di a yama asina hopi biaha nada a ser haci.

Bisiñanan y comunidad en general ta spera cu den e dianan nos dilanti por tin un accion di parti di Cuerpo Policial.