Cientificonan tin pensa di manda señalnan di comunicacion di laser y radio na extraterestrenan pa 2018

SAN FRANCISCO, California – Un reportahe di ZeeNews a bisa dialuna cu cientificonan tin pensa di cuminsa cu combersacionnan cu sernan extraterestre pa 2018, door di uza tecnologia actual pa haci combersacionnan un realidad.

Un organisacio basa na San Francisco California, a dicidi pa hiba e buskeda pa bida inteligente extraterestre un paso mas dilanti y proba once and for all loke buscadonan di aliens y casadornan di UFO a bin ta bisa – extraterestrenan ta existi y agencianan di espacio a bin ta sconde e existencia ey.

E organisacion yama METI of Messaging Extra Terrestrial Intelligence tin pensa di cuminsa cu e combersacion y manda saludo den forma di señal pa planetanan distante, miranod cu e intentonan pa decadanan largo di scanea e shelonan pa señal tabata en bano.

E comunicacion lo bin via señalnan di radio of laser, cuminsando cu un serie di mensahe manda pa e planeta rocoso circulando Proxima Centauri y despues move pa destinacionnan distante, cientos of miles di luz mas leu, e reportahe ta bisa.

“Si nos kier cuminsa den intercambia riba e curos di hopi generacion, nos kier siña y comparti informacion,” Douglas Vakoch, presidente di METI y ex director di Interstellar Message Composicion na e Instituto di Buskeda pa Inteligencia Extraterestre, na Mountain View, California, conoci como SETI, a bisa, Phys.org a reporta.

Manera hopi proyecto relaciona cu extra terestre y nan existencia cuestionabel, esaki tambe a bira uno controversial, specialmente despues cu e fisico renombra, Stephen Hawking a predici y a adverti cu extra terestrenan lo distrui humanidad, e reportahe a bisa.

