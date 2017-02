Cientificonan ta descubri restonan di un antiguo continente bao di awanan di isla Mauritius

MAURITIUS – Un grupo di cientifico a descubri den e oceano Indico, bao di awanan di isla Mauritius, rastro di un antiguo continente yama Gondwana cu a desintegra 200 miyon aña pasa.

E descubrimento, publica e siman aki den e revista Britanico “Nature Communications,” a produci desde e hayazgo riba e superficie di e isla di algun mineral denomina zircon di mas of menos 3000 miyon di aña pasa.

E expertonan a constata cu no tabata normal haya e restonan di e mineral antiguo aki, cu ta wordo produci principalmente di granito di continentenan, riba e superficie di un isla hopi mas hoben, di nuebe miyon di aña pasa.

Nan a conclui asina cu e restonan haya bao di e ocean Indico ta pidanan di tera cu posteriormente a wordo cubri pa lava durante e erupcionnan volcanico riba e isla.

E estudio, cu a tuma luga pa e geologo Lewis Ashwal, di e Universidad di Witwatersrand (Johannesburg), Michael Wiedenbeck, di e Centro Aleman di Investigacion pa Geociencia (GFZ) y Trond Torsvik, di e Universidad di Oslo, ta sostene cu e restonan di zirconia ta demasiado antiguo pa pertenece na e isla Mauritius.

Por lo tanto, nan ta convenci cu ta trata di un pida chikito di e continente antiguo cu a kibra for di e isla di Madagascar, tempo cu Africa, India, Australia y Antartica a separa y a forma oceano Indico.

Segun Ashwal, e hecho di a haya zirconianan di e edad ey ta demostra cu na Mauritius “ta existi materialnan di e corteza terestre hopi mas bieu, cu solamente por a origina di un continente.”

Di acuerdo cu e resultadonan, ta sostene cu e ruptura no a implica “un simpel division di e supercontinente Gondwana,” sino mas bien un “fragmentacion compleho cu a tuma luga cu fragmentonan di e corteza continental di tamaño variabel a wordo laga dentro di e cuenca di e oceano Indico den evolucion.”

E geologo a splica cu e zirconianan ta mineralnan cu ta contene pidanan di uranio, torio y lood y ta sobrevivi hopi bon den e procesonan geologico y por wordo fecha cu gran precision.

E descubrimento aki ta manda un luz nobo riba e mecanismonan di placanan tectonico y riba e epicentronan oceanico hoben.

Fuente: NTN24