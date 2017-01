Cientificonan di Merca ta identifica e shete proteinanan mas dañino di e virus di Zika

MARYLAND, Merca – Un grupo di cientifico di Merca a logra identifica e 7 proteinanan mas dañino di e virus di zika, un descubrimento cu por yuda compronde miho con e enfermedad aki ta ataca e celnan di e curpa humano, segun un estudio publica den Proceedings of the National Academy of Sciences.

E investigacion, realisa pa e cientificonan di e facultad di Medicina di e Universidad di Maryland, ta e prome cu a identifica e proteinanan aki y tambe ta e prome cu ta describi di forma completa e conhunto di gen di zika.

“E mecanismo di e virus aki tabata un misterio berdadero,” e investigador principal di e estudio, Richard Zhao, profesor di Patologia na e Universidad di Maryland, a bisa. “E resultadonan aki ta duna nos un vision crucial riba con zika ta afecta e celnan. Awo nos tin algun pista realmente valioso pa investigacionnan futuro,” e cientifico a añadi.

Pa realisa su estudio, prome, dokter Zhao y su ekipo a separa e 14 proteinanan cu e virus di Zika ta contene, manera su peptidonan, es decir, e moleculanan forma pa e union covalente di dos of mas aminoacido.

E ora ey, e cientificonan a confronta e 14 proteinanan cu e celulanan di un especie di levadura, conoci na Ingles como “fission yeast” y cu den e ultimo añanan a converti den un metodo comun pa desentraña con e patogenonan (microorganismo cu ta origina un enfermedad) ta afecta e celnan.

Danki na e metido innovador aki, e cientificonan a logra mira cu shete di e 14 proteinanan di e virus tabata specialmente peligroso pasobra nan a daña e celnan di e yeast di algun maner,a ya tabata matandonan directamente, dañandonan di algun forma of strobando su crecemento. E grupo di investigacion tin pensa pa sigui traha den e virus di Zika cu e obhetivo di compronde miho con e shete proteinanan dañino aki ta interactua cu e celnan di e curpa humano.

Di unda zika ta bin?

Transmiti pa e sangura di e genero Aedes, e mesun cu ta transmiti dengue y chikungunya, e virus zika ta provoca sintomanan leve entre e mayor parti di infectadonan, manera keintura no hopi halto, dolor muscular y den articulacionnan, mescos cu rash y conyuntivitis.

No obstante, e mayor temor cu a lanta e virus aki ta den e ultimo aña ta relaciona cu su relacion cu casonan di microcefalia, es decir, babynan cu ta nace cu un cabes mas chikito cu normal y cu ta sufri dañonan neurologico.

E virus di zika, cu a wordo descubri na 1947 den e boske di Zika di Uganda, tambe a wordo relaciona cu e sindrome di Guillain-Barre, un trastorno neurologico cual efectonan por varia for di un sensacion di debilidad den e pianan te na paralisis of hasta morto.

