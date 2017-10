Ciencia: Dios ta un bot, ex empleado di Google y Uber a crea un religion

Anthony Levandowski, ex ingeniero di Google y Uber, na September 2015 a funda un organisacion religioso yama Way of the Future ( E caminda di futuro), segun e periodista y escritor Mericano Mark Harris a skirbi den su articulo “Dios ta un bot y Anthony Levandowski ta su mensahero publico riba e portal Wired.

E obhetivo di e organisacion ta di “desaroya y promove e idea di un Divinidad basa ariba e inteligencia artificial”, según e documentonan estatal no reporta ainda, Harris a cita. Den e formularionan Levandowski ta figura como director general y presidente di e entidad cu ta pretende “contribui na mehoramenteo di e sociedad a traves di e comprondemento y e adoracion di Divinidad”.

E sede di Way of the Future ta na Walnut Creek, California. No ta conoci cuanto siguido e tin, cu ta limita su actividadnan y incluso e tin su mesun website.

“Un inteligencia artificial divina lo por ta leu ainda, pero Levandowski a cuminsa provee cu un encarnacion terestre na IA”, Harris ta señala den su articulo. Ta referi na e desaroyo di autonan autonomo, proyecto cu e ingeniero a desaroya tempo cu e tabata traha pa Google y cu ya a bira un realidad na Phoenix, Arizona (Merca).

E trucknan autonomo cu nan a desaroya na Otto awo ta forma parti di Uber, cu a adkiri e compania ey, y e proyecto di drone di pasahero cu el a supervisa e start up Kitty Hawk, di Larty Page, cuenta di e periodista, agregando cu Levandowski “probablemente a haci mas cu cualke otro persona”, pa acerca e momento unda cu e vehiculonan autonomo bira un realidad.

Levandowski actualmente e ta mei mei di un demanda entre Uber y Waymo, compania di Google cu ta desaroya autonan autonomo. Na Februari Waymo a denuncia Uber pa e hortamento di propiedad intelectual, afirmando cu Levandowski a purba di probecha di e tecnologia y e secretonan di Google. Pero door di a nenga di colabora y aclarea e sucedidonan, Levandowski a wordo kita for di Uber na Mei.

Fuente: https://actualidad.rt.com/