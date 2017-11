Ciencia: Asteroid Oumuamua ta di otro sistema solar

Astronomonan a confirma recientemente cu un asteroid bautisa como Oumuamua (mensahero na Hawaiano), a wordo detecta na October, ta bin for di otro sistema solar, cual ta habri un bentana nobo riba e formacion di otro mundonan estelar den nos galaxia, e Milkyway.

Cientificonan a yega na e conclusion aki ya cu e analisis di recompilacion di dato ta mustra cu su orbita no por tin su origen den nos sistema solar.

E obheto rocoso y di forma largo cu tin 400 meter di largo y largura ta dies biaha mas su hanchura, segun e agencia AFP.

E forma inusual no tin precedente entre esunnan cu ta cerca di e 750 mil asteroidnan y cometanan observa te cu awo den nos sistema solar, unda cu nan a forma, segun e investigadonan, cual estudio a wordo publica den e revista Nature.

Astronomonan ta kere cu un asteroid interestelar similar na Oumuamua pasa den nos sistema solar mas o menos un biaha pa aña.

Pero e ta algo dificil pa rastrea y e no a wordo detecta te cu awo. Ta desde un tempo relativamente poco e telescopionan pa monitor e obhetonan suficientemente potente pa por descubrinan.

Segun astronomonan, e obheto straño aki a biaha solamente den e Milkyway durante cientos di miyones di aña prome cu el a pasa den nos sistema solar y sigui su caminda.

“E ta un bishitante straño, procedente di un sistema estelar hopi distante cu tin un forma cu nunca antes nos a wak den nos sistema cosmico”, segun Paul Chodas, director di e Centro pa e Estudio di Obhetonan Cercano di Tera di Jet Propulsion Laboratory di NASA, na Pasadena, California.

