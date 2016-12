Christmas Party di Royal Power hunto cu Tsunami den un ambiente total y unico

Recientemente promer cu Pasco e equipo di un trajectoria hopi exitoso esta SV Royal Power a celebra esaki den un forma diferente. Enbes di e acustumbrado Christmas Dinner e hungadornan y miembronan a escoge e aña aki pa un “Christmas Party” den combinacion cu Tsunami. Tambe a bin cu e idea pa invita tur hungador cu a melita desde 2003 den Royal Power. Na aña 2003 a cuminsa usa e nomber di Royal Power y tur hungador cu a jega di bisti e uniform di Royal Power den un of otro torneo of campeonato a wordo invita. A traha den Trappers Club un skina cu tur e trofeonan di campeon of sub campeon di Royal Power desde 2003 pa 2016. Den fast pitch 12 titulo di campeon y 1 sub campeon, den Champ of the Champs 8 titulo di campeon y 2 sub campeon, den 14 aña participando den Copa Noord a hunga den 12 final cu 8 titulo di campeon y 4 sub campeon y a agrega 10 trofeo di 10 weganan di Challenge cu Royal Power a gana pa un total di 45 trofeo masha bunita cu a dorna e skina unda tur miembronan por a saca un potret pa un compania proficional como recuerdo cual nan a ricibi alinstante. Tambe a cologa tur uniformanan di Royal Power den Trappers cual a duna un toke masha special. A invita tur sponsorsnan cu semper a coopera cu Royal Power y Champ of the Champs manera entreotro Romar Trading y Heineken, Banco di Caribe, Ruiz Contractor, Coby Krosendijk pa otorganan un reconosemento chiquito como muestra di aprecio. Alvaro Barrios a ricibi un premio como e hungador di mas edad activo ainda den Copa Noord, Edward “Gordo” Cannister a bay cu e premio di hungador mas diciplina di aña 2016 kende no a falta un training y semper tabata na ora tanto pa training y pa wega mientras cu Jomark Flanegin a conquista e premio di MVP di Royal Power pa cu 2016. Presidente Endy Croes a hiba un speech gradiciendo tur hende primordialmente tur e esposa y acompañantenan di tur hungador pa nan pasenshi cu nos atletanan. Royal Power a titula Campeon di Champ of the Champs y Campeon di campeonato official di fast pitch di ASB y Sub Campeon di Copa Noord den 2016 cual ta accentua atrobe riba un aña super exitoso. Tsunami a comberti Trappers y rond 160 persona cu tabata na e fiesta den un lokura completo tokando 3 set fabuloso serando cu un set di carnaval cual a pone “Royal Power gone wild” cu un tremendo premium open bar. Pabien Royal Power cu boso logronan y boso bunita fiesta y danki na tur cu a coopera den 2016. Un prospero y exitoso aña 2017 na un y tur.