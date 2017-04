Chines ta haya 10 aña pa asesinato

Awe mainta hues a tuma su decision pa loke ta e caso di e Chines T. kende a mata e ex director di Serlimar. Hues a bay di acuerdo cu loke fiscal a pidi, esta 10 aña incondicional. No tabata tin sprake di noodweer. Dus homicidio a keda comproba. El a intencionalmente tuma bida di F. No ta exclui cu F. por a haci avancenan sexual pero esey no ta duna T. e derecho pa kita su bida. Sospechoso a haci su mes culpabel di homicidio door di a hinca victima varios biaha den pecho, hink’e mas biaha y dal e cu martiu. Hues no ta exclui cu e victima a gara tene e sospechoso cu intencion sexual. Pero el a reacciona desproporcionalmente y sin hustification.

Homicidio ta un di e crimennan mas pisa cu tin.

E daño ta ireversibel y e famia ta bou tratamento psicologico.

E caso aki causa conmocion den comunidad.

Por compronde cu segun T. e por a hay’e den un situacion menasante, pero esey no ta dun’e e derecho di kita bida di un hende.

Demanda ta 10 mil florin admisibel. Di acuerdo cu fiscal T. ta haya 10 aña incondicional, kitando su detencion preventivo. Caso di menasa tambe ta comproba. Awor aki tin 14 dia pa apela e sentencia.