China ta demanda Venezuela pa incumplimento di pago

CARACAS, Venezuela- Un di e companianan mas grandi di China a presenta un demanda contra di e compania petrolero Venezolano PDVSA, den un tribunal di Merca, reclamando cu tin un debe di varios miyon dollar.

E problema hudicial impulsa pa e compania Chines di petroleo y gas, Sinopec ta di 23.7 miyon dollar contra di PDVSA, mas interes y daño. E pais Asiatico ta acusa e compania petrolero di incumplimento di contracto y di conspiracion pa comete fraude.

Segun e documentonan presenta den un tribunal di Houston (Texas) dia 27 di November ultimo, Sinopec Merca ta sigura cu PDVSA no a paga mita di e pedido pa 43.5 miyon dollar pa productonan di hero. E demanda a wordo raporta door di Financial Times diaranson ultimo.

E cantidad cu China ta reclama ta chikito compara cu e debenan masivo cu Venezuela ta luchando pa paga.

Solamente e tenedonan di bond, e pais Latinoamericano y PDVSA ta debe mas di 60 biyon dollar. En total, Venezuela tin un debe cu ta surpasa 196 biyon dollar, segun un articulo publica pa Harvard Law Roundtable.

Entre 2007 y 2016, banconan estatal di China a presta Venezuela 60 biyon dollar. Y ultimo demanda aki ta e ultimo señal cu Beijing ta perdiendo pasenshi cu e pais Suramericano.

Sinopec no a contene su mes den e demanda y a critica PDVSA pa su naturaleza falso y di ta gaña di lo bay paga e suma total.

E compania a bisa tambe cu PDVSA ta “sconde tras di un serie di subsidario y companianan afilia complica”. Den e sentido aki el a detaya cu varios compania afilia na PDVSA “tabata actua hunto pa horta Sinopec”.

Pero paga e debe cu Sinopec ta leu di ta e asunto mas urgente cu e pais ta enfrentando.

Venezuela ta den un crisis humanitario fuerte. Tin un escasez grave di alimentonan y remedi. Hopi Venezolano no por cumpra e productonan basico pa motibo di e prijsnan exorbitantemente halto. E balor di e moneda di e pais, bolivar, ta bou di e decimo parti di un cen di dollar. Ademas, su banco central tin menos di 10 biyon dollar den reserva.

Luna pasa, PDVSA a haci un pago di 1.1 biyon dollar na un di su acreedornan. Poco despues, presidente di Venezuela, Nicolas Maduro a sigura cu e pais y e compania estatal petrolero lo busca pa restructura e pago di su debenan.

