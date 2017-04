China no ta mira solucion pa conflicto cu Noord Korea

PEKING, China – China no ta e yabi pa e solucion di e problema “Noord-Korea”. Esey ta segun vocero di e ministerio di Asuntonan Exterior a bisa na medionan na Peking.

El a adverti pa e expectativanan exagera di e posibilidad cu China lo soluciona e conflicto rond di e programa nuclear di Noord Korea. “Nos no a pone e conflicto aki nada skerpi,” segun e vocero, kende a agreda cu tensionnan conhunto ta necesario.

E vocero no kier a confirma declaracionnan di e Secretario di Estado Mericano di Asuntonan Exterior, Rex Tillerson, cu China a menasa Noord Korea, den caso cu e pais aki ehecuta pruebanan nuclear nobo.

China ta sostene si sancionnan di Nacionnan Uni y semper a pleita pa un dialogo pa por soluciona e problemanan.

ASEAN

Miembronan di e Asociacion di Nacionnan Sur Este di Asia (ASEAN) a expresa nan preocupacion diabierna riba e tensionnan rond di Noord Korea. E paisnan a yama tur partido envolvi na un declaracion conhunto pa mustra “autocontrol’ y “pa haci cosnan cu por empeora e situacion.”

E minister Indones Retno Marsudi (Asuntonan Exterior), a mustra cu tur dies pais di ASEAN ta preocupa. “E peninsula Koreano no ta mucho leu di Sur Este di Asia,” e mandatario a bisa. “Loke pasa riba e peninsula sigur lo por tin consecuencianan pa nos.”

