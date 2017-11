Check pronto lo ta algo di pasado na Aruba

Despues di suficiente deliberacion, Aruba Bankers Association (ABA) a yega na e

conclusion cu Aruba ta cla pa haci su transicion na un sistema bancario cu ta mas digital. Dia 1 di november ta inicia un periodo den cual tur banco na Aruba lo bay hunto cu su clientenan den un trayecto pa descontinua e uzo di check como un metodo di pago. ABA ta di opinion cu check no solamente ta un forma anticua, pero tambe ineficiente.

Ta existi un consenso basa riba e ponencia cu e procesamento di check tin un impacto negativo, tanto riba e servicio, como tambe den e riesgonan innecesario na cual e ta expone e cliente y e entidad bancario. Como tal, tur banco miembro di e Asociacion di Banconan di Aruba a realisa e inversionnan clave pa ta debidamente prepara pa e cambio aki.

Teniendo cuenta cu su clientela, ABA a elabora un plan cu ta bay ehecuta den diferente fase. Di e manera aki ta brinda, tur esunnan cu mester, e tempo suficiente pa busca y adapta na otro alternativanan di pago. Adicionalmente, ta bay suministra mas tanto informacion posibel atrabes di un campaña publico cu ta inclui e pagina web: www.checkoutaruba.com cu ya ta online.

E prome fase den e transicion ta cuminsa dia 1 di november den cual banconan no ta bay emiti mas buki di cheque na clientenan particular (retail); e periodo aki ta culmina dia 1 di mei 2018. Clientenan comercial/corporativo (corporate) lo conoce e mesun proceso cuminsando dia 1 di november 2017 te cu 1 di november 2018. Mientrastanto, ta importante pa publico en general sa cu tur banco local lo keda ricibi y procesa checknan di manera regular te 1 di november 2018. For di aworaki caba clientenan particular y comercial por entrega nan buki di check pa haya e balor bek.

Aruba Bankers Association ta spera di por conta cu e comprension y cooperacion di tur su clientenan y pueblo di Aruba en general. Di e manera aki, hunto por cana e caminda pa un sistema bancario cu ta mas safe y mas eficiente pa tur hende. Ademas di e pagina web, tambe por acudi na cualkier sucursal bancario pa haya mas informacion y asistencia den e pasonan cu ta necesario, manera habri cuenta di banco, aplica pa servicionan online, etc.