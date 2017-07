Chauffeurnan di truck lo bay entrega tur documento di ekiponan cu tin na DOW

Diabierna anochi algun coredo di truck a bay reuni cu e director di DOW relaciona cu e compania cu tin e proyecto di Watty Vos Blvd a busca trucknan di afo, mientras cu na Aruba mes tin trucknan local y por haci e trabounan pa cu e caminda.

E reunion a cuminsa pasa di 8:15 anochi y a bin termina pasa di 10 or anochi. E chauffeurnan di truck di diferente compania a intercambia palabranan cu e director di DOW pa cu e proyecto y a yega na un medio solucion.

A para algun ekiponan cu mester sali for di waf cu a keda busca for di afo y nan no por drenta mercado ta un di e palabranan cu a trece na mesa. Dialuna tin un otro reunion y si lo bay firma algo preto riba blanco pa para e mashinnan subi caminda y haci e trabou na Watty vos blvd.

Tur e chauffeurnan di truck mester manda e listra di ekiponan cu nan tin pa DOW pa asina discuti cu e director di e proyecto. Aunke cu e doño di proyecto a bin cu algun ekipo e.o baku, tankinan di awa, y na Aruba tin basta bakhu y tankinan di awa.

Tin un palabracion den e proyectonan cu mester usa companianan di Aruba prome pero no ta sinti esaki. Loke a ser informa den e reuion ta cu a bin cu e ekiponan Aruba comosifuera na Aruba no tin mashin pa traha.

Anos ta sin trabou, despues di e reunion di dialuna atardi lo bay wak si sigui cu e protesta y spera di por yega na algun y union ta haci forsa.