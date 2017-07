Chauffeurnan di truck disgusta a blokia rotonde di ex- Codemsa

Diabierna atardi, chauffeurnan di truck disgusta a dicidi di blokia e rotonde bou construccion actualmente banda di ex- Codemsa. Un di e chauffeurnan aki, Elton, ta splica e motibonan tras di e accion aki.

Tanto proyectonan cu tin andando na Aruba, pero no tin nada pa e trahadonan local y diabierna a yega trucknan for di exterior. Parce cu na Aruba no tin nada, cu na Aruba no tin operator, no tin truck, pero na Aruba tin tur cos, pero al parecer no tin niun pida pan pa e trahadonan local.

Tur e trucknan aki tin na Aruba, pero nan tin gastonan cu nan mester cumpli cun’e. E compania ta buscando e miho prijs. Tin compania di midimento, cu actualmente ta wordo haci door di Colombianonan. E compania mes a wordo saca pa motibo cu nan no tabata kier a baha prijs. Ta parce cu no tin ni un pida chikito pa e trahadonan local, ya cu tur cos mester bin di afo cu nan. Polis ta zundra e chauffeurnan di truck, pero segun Sr. Elton, nan mester di atencion tambe. Ta hopi di e chauffeurnan cu ta keha, pero kisas door di miedo, pero aworaki ta union ta haci forsa. Segun Sr. Elton, pakico mester bin cu mas cos di afo? Tur cos ta mustrando bunita, tur cos ta mustra bon, pero no tin nada pa e trahadonan local.

Hopi ta tilda e trahadonan di ta floho, pero segun Sr. Elton, nan no ta bay traha pornada tampoco. Tur cos nan ta cumpra akinan, mientras cu e otro compania ta bin cu nan mesun trucknan y te lo kier bin cu hasta diesel for di exterior. E chauffeurnan a keda un rato mas eynan, pero despues nan a kita e blokeo. Nan lo delibera cual lo ta nan siguiente pasonan cu nan lo mester bay tuma.