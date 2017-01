Diadomingo marduga algun ora despues di tiro chauffeur di un pickup hilux bahando for di Caya Jose Geerman riba un velocidad a dal riba un cura di cas. Patruya di San Nicolas a presenta na e sitio a constata cu e chauffeur no a para na e t-weg di Caya Jose Geerman y Brazil y a sigui straight dal e cura di cas kibra, no tabatin ningun persona herida.