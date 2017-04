Diasabra marduga chauffeur di un kia rio biniendo for di pabou a perde control yegando do it center na Savaneta y dal basta duro riba acera cu e auto. E impacto tabata fuerte unda el a kibra e wiel. No tabatin ningun persona herida, polis presente y aki e oficialnan a duna e chauffeur un man pa pone e auto ariba e parkeer plaats.