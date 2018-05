Chauffeur pasando varios auto a bay dal frontal den bus di Arubus

Diahuebs mainta trempan prome cu 7 or chauffeur di un chevrolet spark bahando for di pariba a pasa varios auto y consecuencia a bay dal frontal den un bus grandi di arubus. E impacto fuerte a laga e chauffeur herida y un mucha den e bus. Paramedico di ambulans a atende cu e heridonan. Unidad di bombero tabata presenta unda a corta e porta di auto pa a logra saca e victima for di e auto destrui. Specialista di trafico tambe tabata na e sitio pa haci nan investigacion. E chauffeur di e spark a keda transporta pa hospital debi cu el a dal su curpa basta duro contra di e stuurwiel te hasta kibra esaki.



