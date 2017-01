Chauffeur di autobus a keda na pia pa ocasiona accidente na Seri Tijshi

Un chauffeur di autobus cu ta core ireponsabel a ocasiona accidenta na Seri Tijshi altura di Young Fellow diaranson atardi a dal patras di un pickup cu a bay pa lora na su man robes pa bay Young Fellow. Pero mes un momento cu el a dal den e pickup berde un otro auto a dal tras di e autobus. E chauffeur di e bus no a ni worry y core bin te playa cu auto kibra. Patruya di trafico a presenta na e accidente na Seri Tijshi y tuma datos.

Na e parada di bus chikito patruya a topa cu e dicho autobus y polis di trafico tambe a presenta. Segun e seƱora di e autobus e no sa mes cu el a accidenta y no sa mes cu otro auto a dal su tras esaki ta mustra con e ta core. Full rond di e autobus tin sla y ta mustra mas cu claro cu no ta responsabel riba caminda. Pa haci investigacion a tuma e autobus den beslag unda polis di trafico lo bay investiga e dalmento aki. Tin testigonan a informa autoridad con duro e autobus tabata core y e maniobra cu el a haci riba e mes un caminda di e accidente.