Chauffeur coriendo iresponsabel casi a dal riba auto di Polis

Diadomingo pasa di 1 or di marduga riba Caya Betico Croes patruya di Oranjestad patruyando despues di e tiro di aña nobo casi tabata envolvi den un accidente. Bon maniobra di e oficial na stuur a haci cu nan no ta envolvi den un dalmento fuerte. Ora cu un auto coriendo iresponsabel casi a dal riba nan, nan a bira bay tras di e auto pa asina para e chauffeur. E chauffeur no kier a para mes y cu sirena y zwaailight tabata core su tras y a drenta te cu bario di Verano. Den Verano e chauffeur a para su auto na cas pero a detene cos pa core ireponsabel y bay controla si e ta bou influencia y pasa su resto di aña nobo den cel un rato.