Chauffeur cansa a reverse auto y dal den auto di Polis

Riba e caminda di Matividiri patruya di Santa Cruz a para un suzuki blanco pa un control. E oficialnan a baha for di e auto y e chauffeur di e auto suzuki a reverse y dal den e auto di Polis. Esaki a pone cu a solicita pa specialista di trafico. A detene e chauffeur pa bou influencia di alcohol. E auto no tabata tin documento tampoco y pa colmo no por a tuma e auto den beslag pasobra warda di Balashi y demas wardanan tabata yen. Ta mustra cu mester busca un solicion pronto pa espacionan pa tuma autonan sin documento den beslag.