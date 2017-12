Dilanti di Costa Linda Hotel riba J.E Irausquin blvd diabierna anochi chauffeur den un Suzuki grand vitara biniendo for di nort a perde control subi acera dal den mata y por poco bolter. E impacto fuerte a laga e tirenan di auto kibra, polis di trafico na e sitio a pone e chauffeur supla pa wak si e tin alcohol den su sistema y a surpasa e limite y a keda deteni hiba warda di Polis. E auto no tabata tin ningun documento, debi cu ningun warda no tin espacio no por a tuma den beslag.