Chauffeur bou influencia a ranca dos palo di luz riba Sasakiweg

Diabierna marduga a sosode un accidente basta fuerte ariba Sasakiweg. Un auto Nissan Fairlady Z shinishi bayendo direccion zuid net mas pazuid di ex House of Cheng ta pasa cu velocidad hopi halto ranca dos palo di lus pa despues bay para cara panort.

E chauffeur no a haya ningun golpi. Mirando e impacto a solicita ambulance pero e chauffeur no kier a coopera. Polis a constata cu e chauffeur ta basta bow di influencia y no a keda nada otro cu detene y hibe warda pa presenta dilanti un fiscal.

E chauffeur no kier a copera ni cu polis. Elmar a presenta y cuminsa cu trabownan necesario. Daño material ta hopi grandi. Polis a tuma dato.