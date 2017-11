Riba Avenida Milo Croes diabierna anochi a sosode un accidente caminda un chevrolet celta a dal den un mazda. E chauffeur a purba na huy pero no a yega leu debi cu e wiel robes dilanti a kibra te cu e auto no por a core mas. Polisnan di trafico a yega di biaha y topa cu e homber cansa drumi den e auto. E homber no tabata por a ni cana riba su pia y a keda deteni y hiba warda di Polis.