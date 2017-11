Pariba di e dam di Momo diadomingo marduga polis pasando riba e caminda di santo pa sali na e crusada ta topa cu un toyota yaris mei mei di caminda. Pega cu e auto tabata tin un palo di luz cu ta sostene e palo di luz cu coriente tabata kibra riba e auto. Ta mustra cu e chauffeur di e yaris biniendo for di pabou a perde control ranca e palo di luz y baha for di e auto y bay for di e sitio. Polis a notifica elmar pa presenta y e auto a keda hala for di riba caminda.