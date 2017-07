Charlie Guard ta hala atencion di Papa Fransisco

LONDON, Gran Bretaña- E suerte di Charlie Guard, un baby cu a nace cu’n malesa mortal, a hala atencion di dos persona masha poderoso na mundo: papa Fransisco y e presidente di Merca, Donald Trump.

Siman pasa, Corte Europeo di Derechonan Humano a determina cu e hospital unda cu e baby ta interna, por kita e mashinnan cu ta mantene e mucha, cu ta sufri di un malesa genetico straño, na bida. Dokternan kier kita e mashin, pero e mayornan no ta di acuerdo.

Mayornan di Charlie, Chris Gard y Connie Yates, kier pa e hospital entreganan nan yiu bek pa nan hib’e Merca pa un tratamento experimental.

Diadomingo, papa Fransisco a pidi e mayornan di e baby pa permiti’e “compaña y trata nan yiu te final”.

“Papa Fransisco a sigui cu hopi atencion y emocion e situacion di e baby Charlie Gard y el a expresa su cercania cu su mayornan. E ta resando pa nan, cu e speransa di cu nan deseo wordo respeta di compaña y cuida di nan yiu, te na final”, segun e director di e oficina di prensa di Santa Sede Greg Burke, den una declaracion diadomingo.

Tambe, e hospital pediatrico di e pontifice na Roma a ofrece di ricibi Charlie pa cuid’e y asina preveni cu e hospital di London kita e mashinann cu ta permiti’e pa ta na bida.

Presidente di e hospital propiedad di Vaticano, Mariella Enoc, a publica den un comunicado diamars, caminda el a cita un tweet di e pontifice di dia 30 di Juni : “mester defende e bida humano, mas cu tur cos ora cu esaki ta herida pa un malesa, ta un mision di amor cu Dios ta encarga nos tur pa haci”.

Dialuna Trumpo a manda un mensahe di apoyo na e mayornan di Charlie, mientras cu dokternan na London ta prepara pa kita e mashinan for di e mucha.

Charlie a nace na Augustus aña pasa y ta sufri di un malesa causa pa un mutacion genetico cu ta produci debilidad muscular y mal funcionamiento di su organonan.

For di October e baby ta den Intensive Care di Great Ormond Street Hospital di London. Mayornan di Charlie no kier pa dokternan kita e mashin for di nan yiu y a apela na e COrte Supremo di Gran Bretaña pa asina e tribunal di mas halto dicidi pa e interes superior di e mcuha. Despues cu nan a perde e bataya den Corte, a keda stipula cu e mucha lo wordo desconecta for di e mashin dia 13 di Juni ultimo.

Sin embargo, Gard y Yates a presenta un solicitud na e Corte Europeo di Derechonan Humano, un tribunal internacional cu sede na Strassburg, Francia, pa nan considera e caso. Pero aki tambe, huesnan a faya na fabor di e dokternan.

