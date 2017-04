Charla tocante Cosmovision Andina na Biblioteca Nacional

Charlanan ‘La Cosmovisión Andina aplicada desde la conciencia del Ser’ ta tuma

lugar na Biblioteca Nacional Aruba, dianan 24 y 25 di April di 7or pa 9or (na Club

Fundacion Social Cultural Portugues april 26). Esaki ta na Spaño. Reservacion ta

posibel via:[email protected] Esaki ta un charla cu Sr. Carlos Jorge Illapuma, un

sacerdote Pampamisayoq Andino di e linahe di e “Misayoc” of “Paqos”. Naci den

curason di Andes Peruano, Cusco-Perú, sanador cu maneho di energia, inicia den e

caminda di “Qapac ñan” of caminda di Evolucion. E ta hiba den su gennan tur e

conocimento ancestral cu el a hereda di su antepasadonan, esta e Incanan. Carlos a

integra den su diferente viahenan, conocimento cu e ta incorpora den e enseñansa di

Consciencia pa prepara interesadonan pa e cambio di era. Esaki ta su di dos bishita

pa Aruba. Tambe e ta duna un workshop intensivo (april 29, 30 y mei 1) den cual e lo siña e

Maneho di e “Misha Andina” of “Universo Propio”, lo indica ritualnan di Sanación,

Autosanación y Códigos Andinos. Segun cita y reserva, sesionnan priva pa sanacion,

oraculo, despacho individual (pa prosperidad, salud etc.), limpieza energético, limpieza

di cas of negoshi, baño di florecimiento. Por busca contacto pa mas informacion via [email protected]