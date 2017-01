Charla tocante Calypso y Idioma na Aruba y (Region) na Scol Di Arte San Nicolas

Den cuadro di e di tres “Aruba Calypso Heritage Week”, Community Research Education and Development Project (CRED), ta organisa un charla tocante musica di calypso y idioma na Aruba y (region). Esaki ta tuma luga riba 30 di Januari cuminsando pa 7 ‘or di anochi na Scol di Arte San Nicolas. E charla tin como titulo, “Calipso na Papiamento Si of No?: social and historical explorations of Calypso and Language on Aruba”. Investigado cultural drs. Gregory Richardson, lo haci un analisis social-historico di calypso y idioma na Aruba uzando diferente ehempel di Centro America. E presentador lo enfoca riba diferente perspectiva teoretico y tambe haci uzo di letra di calypso y fragmento di diferente documentario tocante calypso na Costa Rica, Panama y Aruba. Lo estrena fragmento di e ‘filmnan’ Calypsonians (2017) produci pa Damien Prouvost y Ramon Morales, Calipso (1991) produci pa Gerardo Maloney y Mighty Lords, Kings and Queens (2015) produci pa Sharelly Emanuelson.

Algun personahe y topico cu lo trata ta entre otro: Ringing Bell, Lord Boxoe, Boysie Croes, King Jeon, Jerrino Baas, Mighty Whitey, The Baron, Black Diamond, Calipso y Roadmarch vs Caiso and Soca.

Despues di e charla lo tin oportunidad amplio pa dialoga cu otro.

Pueblo henter ta keda invita pa atende e charla aki y tambe e Aruba Caiso and Soca Monarch Festival organisa pa MUSICA durante e resto di siman.

E charla aki lo tuma luga dia 30 di Januari 2017, na Scol di Arte na San Nicolas. Orario lo ta di 7 or di anochi pa 9 or di anochi. E charla lo wordo duna na tres idioma, na Papiamento, Ingles y Spaño.

Entrada lo ta completamente gratis.