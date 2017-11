Charla relaciona cu problematica di gang na ATHA

Ya pa varios aña ATHA ta trahando ariba e topico di gang y nan ta monitor e situacion na Aruba, con e ta bayendo. Sr. Ricky Hoek di ATHA ta amplia mas.

Diaranson anochi 29 di November 2017, lo tin un charla na ATHA tocante di gang duna pa Sr. Fred Moreno, di Chicago. E meneer aki tin un master titulo den problema den gang, caminda ATHA ta participa activamente na e trainingnan di Chicago.

Fred Moreno lo bay duna mas informacion tocante kico ta e desaroyonan di gang y e intencion ta cu e por haya e informacion tambe di instancianan, trahadonan social, tanto polis, comunidad, clubnan social. Kico nan ta experencia na Aruba pa asina por cera un bista mas miho tambe y un definicion di problematica di gang cu tin na Aruba. Tambe Sr. Moreno ta dispuesto pa den 2018 hunto cu ATHA sigui traha riba e topico aki y asina formula un bista mas concreto ariba loke ta e problematica di gang.

Ultimamente por wak hopi di situacionnan di arma y bringamento, situacionnan peligroso den comunidad. Ta tempo pa cuminsa pro activo y preveni cu situacionnan ta sali for di man y asina por aporta y duna nan informacion, contribucion ariba e topico di gang aki. Un experto ariba e tereno aki lo por duna hopi bon informacion, tanto na e veld profesional y boluntario cu ta traha na Aruba.

Esaki lo tuma luga diaranson 29 di November, na ATHA for di 7 or pa 9 or anochi. E contribucion lo ta di 10 florin solamente, pa loke ta e curso di Sr. Fred Moreno. No tin un grupo specifico, pero tur profesional y boluntario cu ta traha den comunidad cu tin contacto directo cu tin cu hubentud y comunidad pa participa na e charla aki, ya cu segun Sr. Hoek, den comunidad tin contacto cu diferente persona ya cu loke nan ta wak den comunidad nan por bin intercambia informacion pa asina na 2018 por yega na traha un bista completo di loke ta sosode na Aruba.

E tema di gang ta basta alarmante y preocupante. E hobennan ta e futuro di Aruba, lanta nos futuro generacionnan tambe. Por wak ultimamente tin varios casonan di hobennan den prizon, hobennan sin trabao, hobennan den e mundo di trabao, den mundo di alcohol. Tur esaki nan ta factornan ta yuda na forma gangnan y gang ta cuminsa simplemente door di sinta hunto bou palo, sinta bebe pero e ta bay asina pisa cu ta bin traficacion di hende y arma, maltrato. E ta yega asina leu na maltrato di hende cu e criminalidad den nos pais ta bay avansa na cifranan alarmante, segun Sr. Ricky Hoek, di ATHA.