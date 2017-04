Charla na MFA tabata exitoso

Diahuebs dia 20 di April ultimo Museo Arqueologico a ofrece un charla na MFA Noord en conexion cu conmemoracion di Dia International di Monumentonan y sitionan. Den e tema di ICONOS pa 2017 “Cultural heritage and sustainable tourism”, y den colaboracion cu ‘Stichting Monumentenfonds’ y MFA Noord, drs. Arqueologo Raymundo Dijkhoff a duna e presentacion ‘Monumentonan Arqueologico ‘ na un publico diverso y hopi interesa. Francis Jacobs a percura pa un dushi ambiente cu musica riba steelpan promer cu a cuminsa cu e charla.

Aunke cu e presentacion a tuma lugar den periodo di vakantie di Pasco Grandi, a presenta hasta algun hoben cu tabata masha interesa den historia di nos isla. Algun interesadonan fiel di actividadnan di Museo Arqueologico, pero tambe personanan cu recien nan interes a ser lanta pa haya sa mas di nos herencia cultural, a intercambia hopi anima cu arkeologo Dijkhoff y tambe cu asistente arqueologo Hiram Angela.

Esaki tabata e ‘kick-off’ di un serie di charla cu Museo lo ofrece publico den transcurso di proximo lunanan, den periodo cu salanan di exposicion ta cera pa publico en conexion cu trabounan di mantencion. Por spera topiconan diverso dentro di e tema di arkeologia cu lo ser treci na diferente localidad rond di Aruba. E siguiente presentacionnan lo tuma luga na Biblioteca Nacional Aruba y na MFA Paradera, pues keda pendiente via medionan di comunicacion como tambe via facebook Archeo Aruba y National Archaeological Museum Aruba pa mas informacion.