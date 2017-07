Charla informativo pa 60+ riba mundo tecnologico

Mirando con mundo ta desaroyando su mes cu tur cos ta ser haci via telefon y computer, Club Kibrahacha 60+ ta cuminsa duna informacion pa 60 plussernan kico ta e mundo di internet, segun director, Jeffrey Matos.

E ta splica cu e siman aki, riba diaranson anochi, Club Kibrahacha, hunto cu MFA ta organizando una nochi informativo di tecnologia moderno pa 60+. Esaki lo tuma luga na MFA Noord pa 7’or di anochi. Meta di e charla aki ta pa por concientisa nos comunidad di 60+ pakico tecnologia ta importante pa e 60+ di nos comunidad.

Diariamente tin cambionan grandi riba tereno tecnologico y ta hopi importante pa e grupo aki di 60 plus tambe por sigui desaroya nan mes, desaroya nan conocemento riba e tereno aki di tecnologia. Ora cu ta papia di tecnologia, por imagina cu ta bin sistemanan di telefon, sistemanan di comunicacion, cu por ta via computer y tambe via telefon moderno, cu hopi hende grandi, kisas pa motibonan cu nan no ta haya e oportunidad pa por siña esakinan, no ta sigui cu e desaroyonan aki. Ta pesey ta hopi importante pa por concientisa comunidad y alabes mustranan riba e maneranan con simpel tecnologia ta cambiando y con simpel ta pa por sigui cambionan di tecnologia moderno.

Matos ta sigui splica cu sigur esaki ta un reto pa nos grandinan. Mester bisa tambe cu hopi di nan ta bay mee cu e cambionan. Si scucha rond, hopi di nan ta riba Facebook, hopi di nan ta mira noticianan online. Alabes tambe tin e cambionan cu ta tuma luga manera pagonan di cuenta di coriente, di awa, di telefon. Tur e recibonan ey tambe ta bin online. Apesar cu tin cu bisa cu e oportunidad ta cu nan ta hayanan gratis pero den futuro ta importante pa por ta conciente cu e cambionan ey, bo mester bay cu nan. E risiconan grandi cu ta tuma ora ta bay banco, lanta placa, pa paga Elmar, Setar, etc. tin su riesgonan awendia. Esey ta e bentaha tambe cu bo por siña con pa anda cu e tipo di tecnologianan asina di pago, pero alabes, e otro banda, sigui tecnologia manera Facebook, websites, tur e partinan aki ta educa hende pa na por sigui desaroya nan mes.