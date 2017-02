CFT ta confirma cu presupuesto 2017 ta na ordo

AFT a confirma pa medio di un carta extenso na Gabinete Mike Eman II cu e presupuesto 2017 tambe ta na ordo. Anto esaki ta e presupuesto cu mester sigui baha e deficit na 0.5% na fin di 2017! E analisis cu CAFT a haci di crecemento economico, di entrada y gastonan di Gobierno, di inversionnan den nos pais y di accionnan pa controla gastonan, a hiba na e conseho aki riba e presupuesto di Gabinete Mike Eman II pa aña 2017. E conseho aki ta encera tambe cu minister di finansa por sigui refinancia e debenan di Aruba pa sigui baha e gastonan riba esakinan.

Un presupuesto ta un plan cu ta bisa con ta bay maneha finansa publico di un pais pa e aña cu ta bin. E ta encera entre otro un plan pa haya placa pa cubri gastonan y un plan pa haci e gastonan necesario den e forma mas eficiente posibel. Loke CAFT ta haci ta wak e plannan aki y bisa si e plannan ta realistico. Nan ta bisa si en berdad lo por logra e plannan aki. For di 2014 CFT/CAFT y oposicion di MEP y PDR, ta bisa cu e presupuestonan no ta realistico. Te hasta a laga Gobernador warda pa firma e presupuesto. Tambe CAFT y oposicion a bisa cu e meta pa baha e deficit riba presupuesto no lo wordo logra. Pero tur aña sin excepcion Gabinete Mike Eman a mustra cu e pronostico pesimista di CAFT y MEP/PDR tabata eroneo. Tur aña sin excepcion Gobierno di AVP a ehecuta e presupuestonan manera planea y a reduci e deficit di 9% na 2014 (= e aña cu a paga 180 miyon florin pa salba e fondo di pensioen di APFA), te na 0.5% e aña aki! Cu e carta di CAFT e maneho financiero sumamente realistico di Gobierno di AVP, ta bolbe wordo confirma. Mas ainda e maneho di saca Aruba for di e crisis ta sosode completamente riba forsa economico, financiero y politico di Aruba mes. Sin niun asistencia di Hulanda. E ta sosode tambe sin cu a tuma niun medida contra Pueblo! Al contrario: trahadonan di gobierno, trahadonan den sector priva, pensionadonan, maestronan di scol, trahadonan cu salario minimo, mamanan soltera y hendenan cu onderstand, tur a haya ayudo pa mantene nan forsa di compra. Anto e placa aki a bini for di e mes un caha di gobierno, cu a inverti masha hopi den enseñansa, salubridad, infrastructura y economia cu a crea trabou. Esaki ta e maneho realistico pa Pueblo cu AVP a y ta sigui hiba! Pasobra ainda falta.