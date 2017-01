Ceuta: Migrantenan haya scondi den auto y maleta

CEUTA, Morocco – Polis a detene dos Morocano kendenanan a purba di contrabandea migrantenan den e enclave Spaño Nor Africano di Ceuta – dos scondi den un auto y uno den un maleta.

Ora cu polis a check un auto dialuna, un persona a wordo haya scondi den e dashboard y un otro den sienta patras.

E muhe y e homber, di posibel origen Guyanes, a ricibi prome auxilio ya cu nan tabata tin poco aire pa hala rosea.

Separadamente, un homber hoben Africano a wordo haya scondi den un maleta di un hende muhe.

E incidente aki a pasa dia 30 di December y atrobe, e homber – supuestamente for di Gabon – tabata rekeri atencion medico ugente.

Un muhe Morocano di 22 aña a purba di contrabandie den Ceuta, pero douane a orden’e pa e habri e maleta, cu tabata mara na un garoshi.

E incidentenan ta coincidi cu un intento en masa door di Africanonan di Sub Sahara pa yega na e heki di 6 meter cu ta separa Ceuta for di Morocco.

50 Morocano cinco guardia fronteriso Spaño a wordo herida, mientras cu 1100 migrante a purba di bula e heki diadomingo.

Ningun a logra, pero dos persona a keda herida subiendo e heki y nan a wordo hiba na hospital na Ceuta. Un guardia a perde un wowo, oficialnan a bisa.

Un intento similar a tuma luga dia 9 di December cu a envolvi mas di 400 migrante Africano. Tabata tin asina hopi intento door di Africanonan di sub-Sahara cu ta biba ilegalmente na Morocco, kende desesperadamente kier yega Europa. Melilla, un otro enclave Spaño di Nor Africa, ta wordo similarmente enfoca door di migrantenan.

E enclavenan ta e unico frontera di Europa na Africa.

Mayoria di e migrantenan ta wordo intercepta y manda bek pa Morocco, mientras cu esnan cu logra bula e hekinan eventualmente ta wordo repatria of laga liber.

Fuente: BBC World