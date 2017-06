Cerca ken pueblo tin cu bay cobra si nos ta bancarota?

Segun lider politico di partido ABO, Elton Lioe-a-Tjam, mientras cu miyones ta wordo gasta na fiesta, show y cumpramento di voto, pa asina sigui laga un parti di e pueblo ainda kere cu tur cos ta bon, College Arubaans financieel toezicht (CAft) ta bolbe mustra cu e situacion financiero ta preocupante y cu no tin ningun motibo pa celebracion y fiesta: ‘..op 24 februari is de eerste tranche van AWG 125 miljoen aangetrokken. Met deze eerste tranche van de lening stijgt de staatsschuld ultimo maart 2017 naar AWG 4.086 miljoen, wat op basis van het meest recente bbp-cijfer voor 2017 van de Centrale Bank van Aruba neerkomt op een schuld 84% bbp. Het CAft meent dat de cijfers over het eerste kwartaal 2017 reden geven tot zorg’ (CAft, 2 juni 2017).

CAft tambe ta mustra cu Gobierno ta sigui manipula cu cifra pa probecho politico, pa asina trata di camufla e realidad amargo: ‘Doordat deze posten in de eerste UR 2017 nog niet als baat konden worden opgenomen, VERTEKENT dit het saldo over het eerste kwartaal in negatieve zin’.

E rapport aki di CAft, ta describi e desaroyo financiero di e prome tres luna di aña. Pero mientrastanto nos ta na Juni, Gobierno a cuminsa campaña cu placa pueblo, mas proyecto innecesario miyonario a wordo inicia y Gobierno a pone centenares di campañado riba payroll di pueblo atrobe. Pues si e prome tres luna a preocupa CAft, anto sigur e ultimo lunanan aki di campaña, lo pone CAft perde cabes. E postura arogante di gobierno di sigui aumenta e debe, ta ilustra claramente cu gobierno no ta interesa den e bienestar general, no kier cumpli cu palabracion y tampoco ta import’e cuanto mas medida mester wordo tuma contra pueblo y su futuro generacionnan despues di eleccion. Gobierno ta pensa solamente con pa keda na poder, pa asina evita cu pueblo lo haya sa realmente cuanto corupcion tin den gobernacion y kende tur a bira miyonario riba custia di pueblo. E CAft-rapport ta confirma tambe e seriedad, determinacion y e ‘orguyo’ di e prome minister, pa sigui crea mas ‘debe cu nos tur tin cu bay paga den futuro’. Parce cu ainda nos no a yega e limite di un ‘tiki rood’.

E ultimo rapport di CAft ta bolbe confirma cu e unico cos cu gobierno por haci bon, ta crea debe, crea division, crea insiguridad y organisa show. Y ainda falta. Pasobra den e rapport aki, CAft no a papia riba e extra debenan cu gobierno a crea via su famoso PPP-proyectonan of e riesgonan y garantianan cu pueblo a haya riba su lomba cu e ‘CITGO-deal’.

Straño pa mira cuanto hende a lubida riba e cantidad di medidanan cu mester a wordo tuma e ultimo añanan pa reduci supuestamente e debe biyonario. Straño pa mira cuanto hende ainda ta cay pa cos y storianan bunita, sin realisa cu tur e decoracion di Aruba cu ‘klinkers’, tabata solamente pa sconde ladronicia y corupcion. E rapport di CAft, ta mustra cu tur medida y sacrificio cu a wordo tuma e ultimo añanan, tabata envano. Pasobra keto bay gobierno ta gastando placa pa loco. Remarcabel cu un cierto gremio cu diripiente kier a conscientisa pueblo riba su escogencia politico, ta keda keto riba esaki!

Siman pasa pueblo, y specialmente e trahadonan di Inselair Aruba, por a mira kico ta pasa ora cu un compania wordo maneha pa hendenan incapacita y cu probabel mal intencion. Pa añanan largo, Aruba ta wordo maneha pa hendenan incapacita y algun cu mal intencion. Segun CAft, si no bin un cambio lihe den e maneho aki, e lo no dura mucho tempo mas pa Aruba tambe wordo declara bancarota. Den e caso di Inselair Aruba, ainda e trahadonan por a bay cobra un limosna cerca SVB den forma di cesantia. Pero den e caso cu Aruba wordo declara bancarota, cerca kende pueblo tin cu bay pa cobra?