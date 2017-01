Ceramento di caminda en conexion cu proyecto renobacion Urbano

Departamento di Obra Publico ta informa pueblo di Aruba en general y specialmente nos automobilistanan cu ta haci uzo di e caminda John G. Emanstraat, for di e crusada di Visstraat/J.G. Emanstraat lo bay wordo cera 9 Januari 2017.

Motibo ta cu lo bay continua cu e trabounan di e proyecto Renobacion Infra Rancho, fase 1. E parti di John G. Emanstraat lo habri bek pa trafico dia 12 di Januari 2017.

Lo desvia tur trafico via di Avenida Alo Tromp/Emmastraat pa yega na John G. Emanstraat. Lo indica e desvio di e rutanan cu baricada y borchinan di aviso.

En conexion cu e trabounan menciona Departamento di Obra Publico ta haci un peticion na tur automobilistanan pa no haci uzo di e camindanan y ta pidi pa tene cuenta cu e inconveniencia cu lo por surgi pa cual nos ta pidi nos disculpa.