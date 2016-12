A cera algun luga cu ta mal poni pa bende klapchi

Awe tabata un dia basta pisa pa e departamentonan cu ta encarga cu siguridad y control di klapchi. Ferdinand Ponson, vocero di Cuerpo di Bombero a splica cu awe a kita paar di vergunning caba, pa motibo cu e container ta poni riba tereno di Gobierno y e no tabata tin precaria vergunning. A cere, dun’e chens pa por hala y pone unda cu leynan ta exigi pa por bay wak e luga atrobe y dun’e su vergunning bek.

Ponson a splica cu ta bisa unda ta bay pone e container, por ehempel na un adres, pero nan ta bay dilanti di dje den e cura, unda e ta precies. Awor aki nan ta bezig cu Wela den e dianan aki y ora cu cuminsa cu control, ta ripara cu a containernan ta mal poni y a hala esakinan na tempo.

E controlnan aki ta hopi necesario prome cu benta di klapchi. Hopi biaha nan no ta pone for di cuminsamento. Ultimo siman semper ta cu cosnan riba Wela y a rek’e un tiki eyriba compara cu normal. Awor ta pasa y ta bezig ta wak e luganan cu e consecuencia cu ta strobanan un rato di bendemento, pero nan tin cu mantene nan mes cu e leynan cu tin vigente.

E bendedonan ta haya un lista y tambe tin e beleid na kico nan tin cu mantene nan mes na dje, midinan cu nan tin cu mantene na dje, di caminda, edificio, etc. Tin biaha cosnan ta pasa nan voorbij y ta haya nan mes cu brandweer presente pa mustra nan kico nan ta haci fout y kico nan tin cu drecha e momento ey.

Ponson a splica cu tin cu haci esaki. Tur cos mester cuadra. Si e no cuadra, ta bisa kico tin cu drecha y si e ta asina leu cu ta trece e vecindario den peliger, e ora ta trek in e vergunning un rato pa drecha loke tin cu drecha y e ora lo haya e vergunning bek.