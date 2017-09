Centro Ortopedagogico lo yuda cantidad di hoben

Na Centro Ortopedagogico (OC) tabatin un presentacion pa brinda informacion relaciona cu e trabao y e ayudo cu e centro ta brinda nos hobennan den comunidad. Un di e invitadonan na e ocasion aki tabata Presidente di Parlamento, Drs. Mervin Wyatt-Ras, kende a expresa palabranan di felicitacion na Dynia Abath-Muller cu e edificio nobo pa OC, asina bon drecha y cu tur e departamentonan cu tin. Tambe el a felicita Minister di Husticia, mr. Drs. Arthur Dowers pa e proyecto aki.

Por premira cu lo yuda un cantidad di grandi di hoben, specialmente e hobennan cu na dado momento no ta bayendo bon den nan comportacion na cas y cu tin conflicto of cu nan no tin un dak riba nan cabes of nan mayornan tin problema, el a expresa.

Na OC, nan ta haya e opvang pa mucha muhe y mucha homber. Banda di esaki tin e opvang den dia tambe cu nan por keda parti di dia y despues bay cas. Tambe tin e WAW Project cu ta wordo prepara pa bay biba riba nan mes y e Forensic Unit cu lo bin pronto unda cu nan lo haya terapia mas intensivo, asina Mervin Wyatt-Ras a indica.

El a sigui bisa cu esaki sigur ta un bon proyecto pa Aruba. Hopi aña a warda pa e proyecto aki cristalisa. El a cuminsa na e zuster huis na Noord y awor den e edificio bunita. “Pues mi ta felicita no solamente Gobierno di Aruba, pero tambe nos pueblo y tur e trahadonan tambe cu manera mi a mira tin hopi trahado, hopi hende jong, cu mi conoce den veld, pasobra mi tabata traha den e setting, tambe den e internado. Hopi di nan cu ainda ta bezig y mi ta felicita nan cu nan perseverancia den e trabao cu nan ta duna. E tiki granito cu nan ta duna na nos hobennan mi ta kere e ta make the difference den bida di un hoben”, e Presidente di Parlamento a enfatisa.

Finalmente, el a desea e team di OC hopi forsa cu e proyecto aki. A agrega cu for di Parlamento lo duna sosten pa e proyecto por sigui haya su fortalesa den futuro.