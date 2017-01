Centro di Curso di teatro ‘Tokodrama’ di Amsterdam cu tayer na Aruba riba ‘pestmento’

Diaranson, 4 di Januari ta start un curso hopi importante na Aruba. Pakico? Pasobra e tin como tema ‘pestmento of bullying’. Nos tur sa cu pestmento na scol y otro caminda a bira mas cu djis tentamento manera nos tabata bisa antes. Nos tur sa cu tin muchanan cu ta haya nan den depresion of problema psicologico serio door di pestmento na scol of den otro organisacion- of situacionnan social na Aruba.

Pestmento ta sosode mas hopi cu nos ta realisa. Tambe na cas of den trabou tin pestmento.

Esaki tabata motibo cu Stichting EKTT, Educatief Kinder Tiener Theater a acerca e docente y regisseur Bart van Heel di Hulanda pa dicta un curso di teatro na Aruba cu e tema aki.

Bart van Heel ta doño di e Centro di Curso di teatro ‘Tokodrama’ na Amsterdam. E instituto ta existi desde 1988 y ta specialisa den trece temanan delicado na un forma cu ta toca hende nan curason. Den caso di pestmento ta e intencion cu e persona cu ta pest por compronde con dolor su pestmento por causa un otro mucha of adulto.

E curso ta pa tur hende cu ta interesa den e tema. Esakinan por ta maestronan di scol of lidernan di actividad pa mucha y adulto, pero por ta tambe mayornan, welo y wela of boluntarionan cu lo kier sa mas di e tema. Cada un di nos den cada rol por haci un diferencia den bida di otro persona. No ta necesario pa tin experiencia di actuacion. E sistema cu Bart van Heel ta traha ta cu den e grupo di cursista ta forma un obra di teatro a base di loke ta bin padilanti den e workshopnan. Na final di e workshop e obra ta cla y e grupo lo bay presenta esaki na diferente scol na Aruba. E idea ta pa crea consciencia cerca e muchanan cu pestmento por tin consecuencia grave pa e mucha cu ta worde gepest. E curso aki ta bay tambe den cooperacion estrecho cu ‘Telefon pa Hubentud’ cu tambe a duna atencion na e tema. Tambe scolnan ta duna nan cooperacion pa por presenta e obra na scolnan.

E curso ta cuminsa diarason, 4 di Januari te dia 13. Orario lo ta di 6 or atardi te 10 or anochi. Lugar ta e sala unda ta duna les di ballet, parti patras di Cas di Cultura.

Stichting EKTT, Educatief Kinder Tiener Theater ta hopi agradecido pa e ayudo cu nan a ricibi di UNOCA y VNO. Pero esaki sinembargo no ta cubri tur e gastonan di e curso. Pa e motibo aki ta pidi un contribucion chikito di 75 florin pa henter e curso.

Mirando e trayectoria di Centro di Curso di teatro ‘Tokodrama’ Aruba por spera un programa cu lo impacta y por trece cambio den comportacion di e pestdornan.

Ta invita tur hende di Aruba pa ta nos aliado den nan rol pa plama e mensahe positivo di e proyecto aki cu sigur lo contribui na un bida mas dushi pa tur mucha.

Pa cualkier informacion y registracion por tuma contacto cu sra. Mary van Caem na tel. 562 2929 cu ta e persona di contacto pa e proyecto aki. Na e conferencia di prensa tabata presente Mary van Caem, juf Marlieka y Marjorie Vermeer di Stichting EKTT, Educatief Kinder Tiener Theater, Bart van Heel di ‘Tokodrama’ y Faritah Luidens.