Centro di Bario Playa Pabao un biaha mas cu su paseo di bicicleta riba Dia di Betico

Un biaha mas Centro di Bario Playa Pabao ta organisa su tremendo actividad di paseo riba bicileta ariba Dia Di Betico. E ta un actividad cu ta wordo organisa pa mas di 10 aña caba y ta exitoso. Sr. Dennis Burkley, presidente di directiva di Centro di Bario Playa Pabao ta splica.

Actividad Familiar

E no ta un actividad solamente pa hoben of adulto, pero pa henter famia participa. Motibo ta cu hobennan por bay riba bicicleta y mayornan y muchanan chikito por bay den bus. Ta cobra solamente pa 5 florin, cu ta inclui un t-shirt, fruta y co’i bebe.



Ruta

E ruta ta cuminsa na Centro di Playa Pabao pa 9 or di mainta exacto. Djey ta sigui pa Bubali, Koyari subi caminda grandi. E prome stop lo bay ta na Arashi, di mas o menos 15 minuut unda lo parti fruta, awa y juice. Despues ta sigui pa e districto di Noord, unda e di dos stop ta na Compleho Deportivo Frans Figaroa. Ta sali di Noord, direccion Centro Playa Pabao. Ta premira cu ya pa 1 or di merdia, ya lo mester a yega Centro caba.



Exigencia pa participacion

Ta exigi pa cada bicicleta tin nan brake di man ta funciona. Sin esaki, participacion no ta posibel. Edad minimo pa participa ta 8 aña. Tin biaha mucha chikito kier participa, pero esey ta keda na discrecion di cada mayor. Lo tin un pick- up hunto cu e muchanan den paseo, pa si acaso algo bay malo cu e bicicleta, e mucha por pone su bicicleta den e baki di pick- up, subi bus y sigui participa toch.