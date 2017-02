Centro di Bario Playa Pabao a ricibi bishita di ladron

Diahuebs anochi, 2 di Februari, Centro di Bario Playa Pabao e ricibi bishitantenan indesea na nan Centro. Ta asina cu e antisocialnan den un of otro manera a logra pa via un bentana pa bay cu 3 mesa di catering. Esaki sigur ta algo di lamenta ya ta hinca directiva di Centro di Bario Playa Pabao den un gasto ya cu awo mester cumpra otro mesa. A cuminsa cu un investigacion pa wak via e camaranan ta kende lo a bishita Centro di Bario Playa Pabao e anochi di 2 februari. E ladronnan por ta sigur cu si logra capta nan cara esaki sigur lo wordo publica riba medionan social. Directiva di Centro di Bario Playa Pabao ta haci un apelacion riba tur hende cu sa algo di e mesanan pa tuma contacto cu nan centro riba telefon 583 7775. Ta di lamenta cu ladronnan a cuminsa horta na Centro di Bario Playa Pabao na unda ta traha y cu hopi logro na bienestar di e bario di Playa Pabao y Aruba en general.