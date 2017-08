Censo: Carchinan di voto lo sali pa casnan

E hefe di Registro Civil y Censo ta participa cu conforme articulo 38 di nos Ordenansa Electoral por lo menos 8 dia prome cu dia di eleccion dia 22 September 2017, tur votador mester haya nan carchi voto.

Dia 22 di augustus 2017 Servicio Postal a ricibi na total 69803 carchi voto for di Registro Civil y Censo y lo parti esakinan den e dianan venidero. Personanan cu mientras tanto a emigra of cu no ta registra na un adres, lo no haya Carchi na cas.

Personanan cu no a ricibi nan carchi voto na cas pa dia 4 di September 2017 por pasa busca un duplicaat na Censo, Schoolstraat 2 riba e siguiente dianan:

4 di september pa 15 di september 2017 di 15:30 or pa 18:30 or.

Het hoofd Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt hierbij bekend dat conform artikel 38 Kiesverordening elke kiezer ten minste acht dagen voor de dag van de verkiezing op 22 september 2017, een oproepingskaart hiervoor dient te ontvangen.

Op 22 augustus 2017 heeft Post Aruba N.V. in totaal 69803 oproepings-kaarten ontvangen en zal deze de komende dagen bezorgen. Personen die inmiddels zijn geëmmigreerd of staan geregistreerd zonder woon- of verblijfplaats, zullen geen oproepingskaart thuis ontvangen.

Personen die hun oproepingskaart op 4 september 2017 nog niet hebben ontvangen, kunnen een duplicaat afhalen bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te School¬¬straat 2 op de dagen:

4 september tot en met 15 september 2017 van 15:30 tot 18:30 uur.