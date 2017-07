Cement a basha riba tres auto na e hotel den construccion pariba di Airport

Na mas cu un ocasion na e hotel cu tin den construccion pariba di hotel tin un incidente ta sosode. Esaki ta na momento cu e trahadonan ta basha cement y ta bula bay cay riba sea autonan staciona of pasando. Diamars mainta tabata e caso algun auto a keda susha cu cement y a pone cu hendenan a pidi presencia di roadservice y polis. E trahadonan a hayanan ta laba e auto cu awa y habon pa kita e cement for di riba e autonan. Polis tabata na e sitio y a tuma datos y notifica esnan concerni pa busca un solucion pa cu e bashamento di cement pa no causa mas daƱo na auto di hende.