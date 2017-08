Celebracion di Crus Corra Aruba su 60 aña

En conexion cu 60 anja di celebracion di Crus Corra Aruba Disaster Action Team lo organisa un health day.

Esaki a tuma luga diasabra 19 augustus, 2017 for di 8 or di mainta te cu 3 or di atardi, cual lo tuma luga na Pedro Gallego straat 12.

Nos invitado nan cu a contribui cu nos ta:

– IBISA cu lo tey cu su Bus y Dokter presente cu lo atende y conseha nos pueblo.

– Wilhelmina kanker fonds.

– Medicosmetics aruba.

– Nature discount.

– Fundacion Mary Joan Breast Cancer Support Group.

Nos ta sperando mas invitadonan cu nos ta wardando nan confirmacion. Rode Kruis ta duna nos pueblo e Health Day completamente gratis lo tuma preshon, sucu, peso y lo bo haya informacion di nos invitadonan. Nos ta spera riba boso presencia.