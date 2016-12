Celebra dianan di fiesta conciente specialmente den cushina

Pa Cuerpo di Bombero cu tur aña ta haya casonan di candela pa dianan di fiesta, ta pidi pueblo pa bay ta conciente di esaki. Vocero di Cuerpo di Bombero Ferdinand Ponson, ta splica cu normalmente den e dianan aki cu tur hende ta cushina, hendenan ta cu bende cuminda, famianan cu ta haci cuminda pa nan famia, cena di noche buena, atencion mester tin atencion riba dje, ta den cushina. Ora ta bezig ta cushina, no cana bay, no uza telefon. Paga tino loke bo ta bezig ta cushinando, pa nada no pasa na e cas.

Ponson ta sigui splica cu hopi biaha nan ta den un rush y ta bezig ta cushina y bisti pareu. Ora cu nan ripara, nan ta subi auto. Tin ta corda bin bek, pero tin ta sinta den misa, of ta bay un fiesta y ta haya yamada di mal noticia cu ta pasando na nan hogar.

Tin hopi hende cu henter aña ta pone bela den cas pa un santo of algo por estilo. Awor aki den fin di aña ta pone mas di esakinan. No pone cerca di kerstboom, no pone cerca di cortina, banda di cama, banda di sofa. Pone nan semper un distancia y purba di pone un bela den baki cu awa cu si algo mester pasa, ta conoci cu bela ta reacciona y kibra door di cayente. Si e kibra of algo asina, e por cay den awa y paga.

Ponson a splica cu nan ta preparando cu tur material. Ta bezig ta wak tur material pa nan ta full up to date, en caso cu si mester mas material, tin nan cla caba y esnan cu ta riba warda, nan ta full bezet pa e weekend aki.

Cuerpo di Bombero ta desea un bon pasco y cuida curpa den e dianan aki.