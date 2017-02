Celebra dia di amor for di mainta te anochi: Renaissance Aruba sinonimo di Valentine’s Day

E aña aki Dia di San Valentino lo wordo celebra bao di un solo dak. Considera como e mall mas completo aki na Aruba, Renaissance a percura pa e detaye di mas chikito pa horta bo curason te na esun di mas grandi. Definitivamente Renaissance Aruba ta e mihor opcion pa celebra Dia di San Valentino.

For di mainta trempan e baristanan di Starbucks ta cla pa yudabo cu un sonrisa ariba nan cara, creando p’abo un dushi copi koffie acompaña pa nan variedad amplio di desayuno. Starbucks tambe tin regalonan chikito manera mugs y thumblers; no lubida riba e gift certificate pa haci un cariño chikito na un ser keri. Despues di desayuno, subi y relaha na Okeanos Spa. Special pa bishitantenan local, tur prijs na dollar ta bira florin durante henter e luna di Februari. Disfruta di un ‘couples massage’, un facial of scoge pa un manicure y pedicure. Asina tin varios otro opcionnan mas pa bo disfruta pero alabes relaha den un ambiente cu aromatico. Okeanos Spa ta ofrece gift certificates pa bo sorpresa un ser keri.

Como opcion pa lunch, Aquarius tin un buffet special y mas anochi tambe un dinner buffet. Aquarius ta specialisa den cuminda di lama prepara y sirbi pa e team culinario profesional di Renaissance. Pa dinner den un ambiente elegante, e mihor opcion lo ta L.G. Smith’s Steak & Chop House. Como e restaurant cu ta sirbi e mihor carni na Aruba, a prepara un 3 course dinner acompaña pa un glas di sparkling wine pa unicamente $150 pa pareha y tur dama lo ricibi un bunita rosa.

Si bo kier haci bo dia di Dia di San Valentino extra special ta un must pa experencia e ‘dinner on the beach’ di mas romantico aki na Aruba! Renaissance su atraccion di mas nobo, ‘dinner under the stars’ ariba Renaissance Private Island ta unicamente $180 pa pareha cu ta inclui un 4 course dinner, un boter di sparkling wine y un rosa pa e dama. Renaissance Aruba ta sinonimo di Valentine’s Day. Pa mas informacion por yama 5236115 of bishita Renaissance Aruba su pagina di Facebook, www.facebook.com/RenaissanceAruba/events.